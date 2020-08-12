أخبار مصر | أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ القاهرة.. ويتابع الخدمات المقدمة بلجنة الفتوى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ القاهرة.. ويتابع الخدمات المقدمة بلجنة الفتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد صباح اليوم، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها؛ لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.
وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.
وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.
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عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعا "عن بُعد" مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة.
وناقش نائب رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة، إعداد الجدول الدراسي للعام الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكيفية تطبيق نظام التعليم المزدوج (وجها لوجه في قاعات الدراسة وعن بعد من خلال المنصات التعليمية التي أعدت بعد ١٥ مارس الماضي).
وعقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.