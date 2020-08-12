أخبار مصر | نقل شحنة قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابه عبر نهر النيل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقل شحنة قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابه عبر نهر النيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل أن ميناء دمياط استقبل 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة حمولة حوالي ثلاثمائة طن للوحدة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة تهدف إلى نقل حوالي 1800 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.

ومن جانبه وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل وحيث انه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.

جدير بالذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير النقل بشأن تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهريًا.

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في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.