أخبار مصر | انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين بخريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين بخريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر، فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين، والذي تعقده المنظمة بنظام الحضور المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

وألقي الدكتور عبدالشافى الشيخ الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعه الازهر، محاضرة بعنوان " تفسير القرآن ومواجهة الفكر المتطرف"، أكد فيها أن التطرف بكل أشكاله يشكل ظاهرة مرضية، يؤدي إلي الانحراف في السلوك والفكر، مشيرًا إلي أن انتشاره مؤخرًا يرجع إلي عدة أسباب أبرزها الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية، الجهل، واتباع الهوى، والتعصب.

وأوضح أنه نتيجة الانحراف الذى أصاب بعض أفراد الأمة وفهمهم الخاطئ لروح هذا الدين الوسط، ترتب على ذلك إخراجها عن تيار الوسطية، وظهرت الجماعات والتيارات المنحرفة التي تنشر العداء والتطرف بين المجتمعات.

وأضاف الدكتور عبد الشافي، أن الوسطية هي إحدي الخصائص العامة للإسلام، وهي منافية للتطرف بكل أشكاله وصوره، وهي صمام الأمان للمجتمع الإسلامي وأبرز سمات منهج الازهر الشريف، الذي يدعو للتعايش ونبذ العنف وقبول الآخر.

وفي الختام أكد علي أهمية الشباب في بناء المجتمع، فهم أساس تقدمه وتطوره، وأوصى الوافدين بالتمسك بمنهج الازهر القائم علي الوسطية والمحافظ عليها.

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تهدف المنظمة من خلال عقد هذه البرامج التدريبية، لترسيخ وسطية الاسلام ومحاربة الفكر المتطرف ونشر منهج الازهر الشريف.

نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع عمداء الكليات الشرعية والعربية الاستعداد للعام الدراسي

عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعا "عن بُعد" مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة.

وناقش نائب رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة، إعداد الجدول الدراسي للعام الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكيفية تطبيق نظام التعليم المزدوج (وجها لوجه في قاعات الدراسة وعن بعد من خلال المنصات التعليمية التي أعدت بعد ١٥ مارس الماضي).

وعقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.