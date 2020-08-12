أخبار مصر | وزير الرياضة: أزمة كورونا كشفت الإبداعات المبتكرة للشباب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: أزمة كورونا كشفت الإبداعات المبتكرة للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للشباب 2020 الذى يُعقد بالتعاون مع عدد من الهيئات ومنظمات الأمم المتحدة بمصر في الفترة 12-13 أغسطس الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للحديث حول مجموعة من الملفات المتعلقة بقضايا الشباب المختلفة.

وشارك في افتتاح الفعاليات كل من كريستينا البرتين المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ومجموعة من الشباب من مختلف الدول.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم والرعاية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يؤكد بأن ثقته بالشباب لا حدود لها، مشيرًا إلى المنتديات واللقاءات الحوارية مع الشباب التي تم عقدها برعاية وحضور الرئيس على المستوى المحلي والدولي؛ للتعرف على أراء ووجهات نظر الشباب، ومنحهم الثقة في ذاتهم للمشاركة المجتمعية بما يمتلكونه من إمكانيات وقدرات.

وأضاف وزير الشباب، أن مصر مثلها مثل جميع دول العالم قد واجهت ظروفًا استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن الشباب المصري أثبت قدرته على التعامل مع الواقع ومواجهة التحديات، فوجدنا إبداعات مبتكرة للشباب، ومبادرات إيجابية لحماية المجتمع من آثار وتداعيات فيروس كورونا على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

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وفى هذا السياق، لفت الدكتور أشرف صبحي إلي قيام وزارة الشباب والرياضة خلال أزمة كورونا بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المتنوعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفق المعطيات والنتائج والمتغيرات الناتجة جراء تلك الأزمة، وفى ضوء التحول الرقمي لأنشطة وبرامج الوزارة.

وأوضح وزير الشباب أنه اتساقًا مع رؤية ومنهج القيادة السياسية فقد وضعت وزارة الشباب والرياضة محاور استراتيجية للعمل مع الشباب تتمثل في "رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب وتفعيل مشارتهم في الحياة السياسية واجتماعية والثقافية، إعداد برامج لتحفيز الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، رعاية الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، تطوير قنوات الاتصال مع الشباب، تنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية".

وكشف الدكتور أشرف صبحي عن برنامج المصفوفة الوطنية للشباب التي تجمع كل الأنشطة الحكومية المتعلقة بالشباب في إطار وضع خريطة متكاملة للعمل الشبابي من خلال تنسيق حكومي متكامل، مشيرًا أنه قريبًا سيتم الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالمصفوفة والإعلان عنها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تمد يد العون والمساهمة والتعاون مع جميع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب لنعمل سويًا من أجل الاستثمار في الشباب وتهيئة بيئة داعمة له، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الاحتفالية.

يشارك في تنظيم اليوم العالمي للشباب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة اليونسييف، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة الدولية، منظمة اليونسكو، المفوضية السامية، وتتضمن الفعاليات مجموعة منوعة من الجلسات الحوارية حول التحديات الراهنة، وآليات تنظيم الأسرة، ومبادرات الشباب في ضوء تداعيات فيروس كورونا، الجرائم الإليكترونية، وغيرها من المحاور.