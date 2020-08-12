شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: على المسافرين تحميل تطبيق Covid-19 DXB قبل السفر إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت سلطة مطارات دبي تطبيق إلكتروني باسم Covid-19 DXB Smart يتم تحميله على الهواتف الذكية للمسافرين قبل السفر لتيسير إجراءات دخول مطار دبي، وذلك في ضوء التعاون بين مصر للطيران وسلطة مطارات دبي لتوفير سبل الراحة لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتسهيل إجراءات سفرهم، وفي ظل المستجدات الصحية الراهنة.

يقوم الراكب بتحميل التطبيق قبل السفر واختيار وجهة السفر إلى دبي ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة له ولأسرته والاحتفاظ برمز الـQR Code لإظهاره للجهات المعنية عند الوصول إلى مطار دبي، وذلك لضمان سهولة إجراءات الدخول وتوفير وقت المسافرين.

جدير بالذكر أن سلطة مطارات دبي قد أعلنت في وقت سابق ضرورة وجود تحليلPCR سلبي مطبوع مع السادة المسافرين وأنه سيتم إجراءPCR آخر عند الوصول إلى دبي.

مصر للطيران تطلب من عملائها المسافرين إلى دبي تحميل تطبيق Covid-19 DXB Smart قبل السفر