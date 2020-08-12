وزير التنمية المحلية: اكتمال فتح جميع اللجان.. والمرأة تتصدر مشهد الانتخابات كالعادة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم التاني والأخير متابعة سير عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل في جميع اللجان، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اكتمال فتح جميع اللجان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة.
وقام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان، وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.
وأشاد «شعراوي» بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول في انتخابات مجلس الشيوخ وخاصة الشباب، مؤكدًا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء في جميع ربوع البلاد.
وقال وزير التنمية المحلية إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر، مطالبًا المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الثاني والأخير للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرارها.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.
وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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