شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفطف» يُقرَّب المسافات على الناخبين في انتخابات «الشيوخ» بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت تجربة محافظة الوادي الجديد، في تشغيل «طفطف» بمدينتي الداخلة والخارجة، لنقل الناخبين بالمجان من وإلى اللجان الانتخابية، لوقايتهم من أشعة الشمس والتيسير عليهم خلال الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وشهد، أمس الثلاثاء، تشغيل «طفطف» بمركز الداخلة لنقل الناخبين، وتم، اليوم الأربعاء، تعميم التجربة بمركز الخارجة، وتشغيل «طفطف» آخر لنقل الناخبين، مما ساهم في تحقيق نوعًا من البهجة والسرور لدى سكان واحة الخارجة.

ويواصل الناخبون التوافد على اللجان الانتخابية للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي، وشهدت العديد من اللجان الانتخابية توافد ملحوظ من الناخبين الذين تواجدوا خارج اللجان منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتجرى الانتخابات بالوادي الجديد في ٦٠ لجنة انتخابية، موزعين على مراكز المحافظة بواقع ١٩ لجنة بمركز الخارجة، و٢٣ لجنة بمركز الداخلة، و٧ لجان بمركز الفرافرة، و٧ لجان بمركز بلاط و٤ لجان بمركز باريس، لاستقبال إجمالي 177714 ناخب وناخبة مقيدين بجدول الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.