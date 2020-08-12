شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال للعاملين بالمديريات الخدمية والقطاع الخاص علي لجان الانتخابات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يراهن على الوعي والحس الوطني لأبناء الشرقية، وخاصه العاملين بالمديريات الخدمية لتوافدهم على اللجان الإنتخابية والإدلاء باصواتهم في مشهد حضاري يجسد نموذجا فريداً في ممارسة الحياة الديموقراطية، لإختيار من يمثلهم بمحض إرادتهم لإثراء الحياه النيابية ،وتطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

وأضاف محافظ الشرقية أن المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني يعكس مدي تفهم الشعب المصري للمرحلة التي تمر بها البلاد، وكذلك للمشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة كل التحديات، وإعادة بناء الوطن وإعلاء قيم الحرية والديمقراطية.

وأوضح المحافظ أن لجان الإنتخابات بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة، تشهد اقبال العديد من الشباب والسيدات وكبار السن من أبناء المحافظة، وذلك خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

ووسط اجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، توجه عدد من العاملين بقطاع الشباب والرياضة للمشاركة في الانتخابات والتعبير عن حرية الرأي ،وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن، كما شارك عدد من العاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري والإدارات التابعة لهما، وكذلك الرائدات الريفيات وشركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى العاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مسؤولية كبيرة وواجب وطني لاستكمال الحياة النيابية ،وترسيخا للديموقراطية وضمانا لأمن وإستقرار ورفعة البلاد .\