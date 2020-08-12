شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبة تحمل رضيعها للجنة الانتخابات فى بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت إحدى الناخبات على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بالحرس الوطني في بنها مصطحبة رضيعتها.

وعللت الناخبة هذا الموقف بحرصها الشديد على المشاركة الايجابية ودعم مسيرة الوطن، وقالت المرأة إنه رغم ارتفاع حرارة الجو والشمس خرجت الآن حتى أدلى بصوتى في هذا العرس الديمقراطى ولدعم مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في بناء مصر الحديثة.

وترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بحضورايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد على سكرتير عام المحافظة واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ووجه المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة من كراس متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.