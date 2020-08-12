شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح تظهر في التصنيف الإسباني «ويبومتركس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، ظهور الجامعة في التصنيف الإسباني «ويبومتركس»، مشيرًا إلى تقدم مصر في معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف “Us news” العالمي، لتقفز من المركز الحادي والخمسين في عام 2019 إلى المركز الثاني والأربعين في عام 2020، حيث تم تصنيفها من أفضل ثمانين جامعة على مستوى العالم.

وأوضح النجار، أن وجود اسم جامعة مطروح في هذا التصنيف الدولي، إنما يعكس النشاط العلمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدور الذي تلعبه الجامعة ضمن منظومة التعليم العالي، وزيادة معدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التصنيف الإسباني يحث الجهات الأكاديمية في العالم على تقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي، حيث يُعد تقييم «ويبوميتركس» العالمي للجامعات هو أحد أكبر أنظمة تقييم الجامعات، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، بهدف تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا التقدم السريع في تصنيف مصر في مجال التعليم يعكس الدعم الدائم الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم في مصر، فهذا الدعم الذي لا يقتصر فقط على الزيادة غير المسبوقة في أعداد الكليات والجامعات في مصر، حيث أصبح لدينا جامعة حكومية على الأقل في كل محافظة من محافظات مصر تقريبًا، بل يمتد ليشمل جودة التعليم، ونوعيته، ودعم البحث العلمي، والنشر الدولي في كل الجامعات والمراكز البحثية، مما انعكس إيجابًيا على ترتيب مصر بين دول العالم في مجال جودة التعليم.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية، وتقدم مصر عالميًا في معيار “جودة التعليم”، حيث تم إدراج 70 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الإسباني.

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