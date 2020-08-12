شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات شرسة بين «النور» و«مستقبل وطن» غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مناطق غرب الإسكندرية صراعاً شرساً بين حزب النور السلفى وحزب مستقبل وطن، حيث يكثف أنصارهما عمليات حشد الناخبين للتصويت.

يذكر أن حزب النور اكتفى بـ 3 مرشحين فقط هم زارع منيسى وطلعت منصور وعبدالله بدران، ويوصى في دعايته بإضافة أي 4 مرشحين آخرين إضافة لمرشحيه الثلاثة دون توجيه لحزب معين أو أشخاص بعينهم.

أما حزب مستقبل وطن فيستحوذ على 11 مقعداً بـ «القائمة الوطنية من أجل مصر»، منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح إلى جانب 7 مرشحين للفردى.

صراع بين النور ومستقبل وطن غرب الاسكندرية