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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات شرسة بين «النور» و«مستقبل وطن» غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد مناطق غرب الإسكندرية صراعاً شرساً بين حزب النور السلفى وحزب مستقبل وطن، حيث يكثف أنصارهما عمليات حشد الناخبين للتصويت.
يذكر أن حزب النور اكتفى بـ 3 مرشحين فقط هم زارع منيسى وطلعت منصور وعبدالله بدران، ويوصى في دعايته بإضافة أي 4 مرشحين آخرين إضافة لمرشحيه الثلاثة دون توجيه لحزب معين أو أشخاص بعينهم.
أما حزب مستقبل وطن فيستحوذ على 11 مقعداً بـ «القائمة الوطنية من أجل مصر»، منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح إلى جانب 7 مرشحين للفردى.
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