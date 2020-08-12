شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يلقي عظة روحية عن «المعمودية» بسان ميشيل بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة سان ميشيل بالعطارين في الإسكندرية مساء أمس للاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، حيث احتفل بمعمودية أحد أبناء الرعية بحضور الأب حنا شاكر الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، والشماس الإكليريكي مينا زكي، وأسرة الطفل المعمد، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، شعب الرعية.

وأثناء الاحتفال، ألقي الأنبا باخوم كلمة روحية عن المعمودية قال فيها أن المعمودية تحولنا من الإنسان العادي إلى ابن لله، مثلما أصبح الطفل المعمد فرانشيسكو- ميشيل بالمعمودية- الذي تحول من إنسان عادي إلى ابن لله، مشيرًا إلى أن كل شخص من خارجه هو مجرد إنسان، لكن بالمعمودية يتحول إلى ابن الله.

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة سان ميشيل بالإسكندرية، بمشاركة الأب حنا شاكر الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، والشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، شعب الرعية.

وألقى العظة التي بدأها، بتقديم الشكر أولاً لله، ثم إلى الأب الراعي والخدام على مجهوداتهم خلال فترة فيروس كورونا، ثم تحدث في كلمته عن الفرق بين الراعي والأجير، مشيرًا إلى أن الأجير يعطي أي شيء إلا ذاته، أما الراعي الصالح هو الذي يعطي ذاته كما في الأسرة، حيث يعطي الزوجين ذاته للأخر.

وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع نيافته.

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الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة سان ميشيل بالإسكندرية