شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة متابعة الانتخابات ببني سويف: «العملية تسير على أفضل ما يكون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات، اليوم: «إننا لدينا داخل محافظة بنى سويف 532 لجنة فرعية يرأسها 532 عضوا من الهيئات القضائية ولجنة عامة واحدة ومقرها مركز شباب شرق النيل وتم تسكين كافة اللجان».

وأشار إلى أن عدد من لهم حق الانتخاب في مركز وبندر بنى سويف 434 ألف و970 ناخب، وفى مركز ناصر 223 ألف و891 صوتا، وفى مركز سمسطا 163 ألف و144 صوتا، وفى مركز إهناسيا 230 ألف و369 صوتا، وفى مركز ببا 264 ألف و138 صوتا، وفى مركز الواسطى 290 ألف و446 صوتا، وفى مركز الفشن 268ألف و768صوتا، لافتا إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ مليون و875 ألف 726 صوتا موزعين على جميع المراكز وسيبدأ عمل اللجنة العامة بعد انتهاء اللجان الفرعية ثم حصر الأصوات بمعرفة اللجنة العامة.

وأوضح «مرزوق»، في تصريحات خاصة، أن «العملية الانتخابية تسير على أفضل ما يكون وقيام القضاة بالتعاون مع الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية ويتم التنسيق لتذليل أي شكاوى تصل إلينا ومنذ العملية الإنتخابية وهناك تنسيق مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف»، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة.

وقال إنه لا يمكن الجزم بنسب التصويت في اليوم الأول إلا بعد انتهاء عمليات التصويت على مستوى اللجان ولن يتم إعلان النسب إلا بعد انتهاء عمليات الاقتراع السرى في اليوم الثانى.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.