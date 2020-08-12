شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد فى يومها الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم العمل في تمام التاسعة صباحا في ١٠٨ لجنة انتخابية وإشراف قضائي موزعة علي أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد بورسعيد.

وتوافد الناخبون بصورة ضعيفة في الساعات الأولى رغم الإجراءات الاحترازية وقيام متطوعين بالحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي وتواجد فرق للطب الوقائي تقوم بقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات.

وفي مستهل العمل قام رئيس كل لجنة في حضور مندوبي المرشحين بفض الشمع عن اقفال الحجرة المؤمنة وفتحها وإخراج الصناديق ومظاريف الاوراق ثم عد بطاقات التصويت وإثبات كل تلك الخطوات في محضر كل لجنة بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية.

ويحق لنحو ٥١٤ الف ناخبا من أبناء بورسعيد مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي و١٠٨ لجنة ، بإشراف قضائي كامل.

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ فى بورسعيد

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ فى بورسعيد