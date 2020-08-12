شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة الامتحانات ويبحثون عن موعد نتيجة الثانوية الازهرية 2020 المقرر إعلانها لكل طلاب الثانوية الازهرية على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

وقال صالح عباس، وكيل الازهر، إنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الازهرية، الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2020

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

ويذكر أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الازهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

اما أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا. كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

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