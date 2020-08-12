شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يؤكد على ضرورة حرص الناخبين على التباعد الاجتماعى أثناء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخاب في المواعيد المقررة الانتخابات فى اليوم الثانى والاخير لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تجرى بمحافظة مطروح فى 138 مركز انتخابي وعدد 142 لجنة فرعية بأجمالي عدد الناخبين 299,581 الف ناخب ، بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد و ممثلي كافة الجهات التنفيذية والامنية المعنية .

حيث أطمئن علي انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات وبدء توافد الناخبين على اللجان مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، و رش وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع .

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من أمس وعلى مدار يومين وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات، مشيرا أن العملية الانتخابية بالمحافظة سارت فى يومها الاول بشكل طبيعي داخل اللجان ، لم تتلق الغرفة أي بلاغات أو تجاوزات.

وأضاف أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن لافتا أن التصويت مستمر أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساءا مع السماح آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للإدلاء بصوته.

Advertisements