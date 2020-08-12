شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح جميع اللجان وبدء انتظام التصويت لليوم الثاني على التوالي، في لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 ملايين و468 ألفا و575) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

واكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسيه لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

اطمأن المحافظ على بدء انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتوافر كافة التسهيلات والتجهيزات لسير العملية الانتخابية فضلا عن التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة، كما تابع مستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة، مشددا على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع غرفه العمليات الرئيسية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

هذا وتتلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: ( 2320001 086 & 2342200 086 ) أو الخط الساخن 114.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئوون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث اولا بأول. وكان المحافظ قد أجرى صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير للانتخابات والتي ستنهي أعمالها في تمام التاسعة مساء اليوم.

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