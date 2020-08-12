محافظ المنيا يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح جميع اللجان وبدء انتظام التصويت لليوم الثاني على التوالي، في لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 ملايين و468 ألفا و575) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
واكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسيه لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
اطمأن المحافظ على بدء انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتوافر كافة التسهيلات والتجهيزات لسير العملية الانتخابية فضلا عن التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة، كما تابع مستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة، مشددا على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع غرفه العمليات الرئيسية.
ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.
هذا وتتلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: ( 2320001 086 & 2342200 086 ) أو الخط الساخن 114.
كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئوون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث اولا بأول. وكان المحافظ قد أجرى صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير للانتخابات والتي ستنهي أعمالها في تمام التاسعة مساء اليوم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنيا يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.