شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ.. فتح جميع اللجان وانتظام العملية الانتخابية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ببني سويف، إن اللجان على مستوى المحافظة تم فتحها فى اليوم الثانى من الانتخابات، وبدأت عمليات الاقتراع السرى فى الوقت المحدد لها الساعة 9 ص تقريبا مع وجود بعض الفروق بين اللجان فى موعد العمل بما لا يضر بحسن سير عملية الانتخاب، مشيرا إلى وجود القضاة فى المواعيد ومساعديهم طبقا لما هو مقرر واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد أرقام ولجان الناخبين.

ومن جانبه، شدد المستشار محمد الزيني، رئيس لجنة رقم 431 مدرسة كوم ابو راضي الإعدادية المشتركة بقرية أبويط بمركز الواسطى، على ضرورة التزام الناخبين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة مليون و875 ألف مواطناً ممن يحق لهم التصويت موزعين على481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية بالمراكز السبعة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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