شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى و8 مصابين حصيلة مشاجرة أبناء العمومة بالعجميين فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد القتلى فى المعركة التى نشبت فى ساعة مكبرة من صباح اليوم الأربعاء بين أبناء العمومة بقرية العجميين بمحافظة الفيوم إلى 5 قتلى و8 مصابين.

كانت مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بقرية العجميين فى الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، حيث استخدم الطرفان فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن مقتل كل من عبد المقصود عبد الفتاح نبوى 55 سنة – مصطفى عبد الفتاح عبد الفتاح 50 سنة – خليل ابراهيم عبد الفتاح 35 سنة – اشرف مصطفى احمد 40 سنة- احمد عبد الفتاح نبوى 32 سنة .

كما أصيب 8 وهم محمد حسين عبد الفتاح نبوى 28 سنة- محمود عبد الفتاح عبد الفتاح 30 سنة- حسن عبد الفتاح محمد نبوى 26 سنة- محمد عبد الناصر عبد الفتاح 42 سنة – محمد عبد الفتاح محمد نبوى 56 سنة- اميرة عبد المقصود عبد الفتاح 35 سنة – مصطفى عبد البصير عبد الفتاح 26 سنة.

Advertisements

ودفعت اجهزة الامن بالفيوم برئاسة اللواء رمزى المزين مدير الامن بقوات كبيرة تمكنت من السيطرة على المعركة وفرضت كردون أمني بالقرية، وتم القبض علي عدد كبير من أبناء العائلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق