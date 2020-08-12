سامح شكرى: مستمرون فى مفاوضات سد النهضة..ونعمل على حماية حقوق مصر المائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وتدار بإتقان، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الاقتراع وممارسة الحق الدستورى، من خلال اختيار مرشحين يعبرون عن إرادته وأن يكونوا عناصر فاعلة من حيث المراقبة والاضطلاع بكل المسئوليات التي وضعه الدستور، وأضاف في تصريحات تليفزيونية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، "إذا كنا حريصين على مستقبل هذا الوطن علينا المشاركة بالعمل والممارسة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والانطلاق إلى الأمام.

وردا على سؤال حول مفاوضات سد النهضة، قال وزير الخارجية: "مستمرون في إعطاء الأولوية للمفاوضات، سوف نستمر من خلالها على الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية واتخاذ كل إجراء، وكل مؤسسات الدولة تعمل على حماية حقوق مصر المائية".

وبالحديث عن زيارته التضامنية إلى لبنان أمس، أضاف بقوله: "سنقف مع لبنان في كل التحديات خاصة في الوضع السياسى الراهن"، مشيرا إلى أن المستشفى الميدانى المصري قدم خدمات لكل المواطنين ودورها حيوي في تقديم الرعاية الصحية، متابعا: "المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت لبنان كان لها أثر كبير ونتضامن مع الشعب اللبناني وتعازينا له".