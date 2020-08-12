وصول طائرة المساعدات الرابعة من الجسر الجوى الإغاثى المصرى إلى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم الأربعاء، طائرة المساعدات الرابعة من الجسر الجوي الإغاثى المصري الذي وجه بإقامته الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان وشعبه، وذلك لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية الناجمة عن انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام. وتضم طائرة المساعدات المصرية 14 طنا من المواد الغذائية الإغاثية والتي تمثل ضرورة قصوى للشعب اللبناني الشقيق .



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