شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ القاهرة ويتابع خدمات لجنة الفتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، صباح اليوم الأربعاء، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتى تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعى المجتمعى، والجهود الكبيرة التى تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية فى قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.

Advertisements

وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.

وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.