شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مكثف لشباب المتطوعين فى اللجان باليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى انتشار الشباب المتطوعين على جميع اللجان الانتخابية بجميع المحافظات، فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ، للمشاركة فى تنظيم العملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات المعنية من حيث مساعدة الناخبين قبل دخول مقار اللجان الانتخابية، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد فى المسافات بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أمس مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة فى تنظيم العملية الانتخابية بشكل تطوعى من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة والكيانات الشبابية "شباب يدير شباب، صوت طلاب مصر، متطوعو مراكز شباب مصر".

وشكلت وزارة الشباب والرياضة غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتوافر الشباب المتطوعين فى مختلف اللجان، وكذا الاستعداد التام لمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية والمقام بها مقر للجان الانتخابية، وتقوم غرفة العمليات على مدار اليوم بالمتابعة اللحظية مع غرف المتابعة المُشكلة بمديريات الشباب والرياضة للوقوف على أخر التطورات والمستجدات فى هذا الشأن.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالمشاركة المجتمعية للشباب المتطوعين فى تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى استحقاقهم الدستورى، واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ، داعياً الشباب للإقبال على المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، واختيار الأفضل لتمثيل الشعب إثراءً للحياة السياسية والنيابية.