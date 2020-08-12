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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط ينقل شحنة قمح من صوامع إمبابة عبر نهر النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة حمولة حوالي ثلاثمائة طن للوحدة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة تهدف إلى نقل حوالى 1800 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل وحيث إنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.
جدير بالذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.
ميناء دمياط ينقل شحنة قمح من صوامع إمبابة عبر نهر النيل (1)
ميناء دمياط ينقل شحنة قمح من صوامع إمبابة عبر نهر النيل (2)
ميناء دمياط ينقل شحنة قمح من صوامع إمبابة عبر نهر النيل (3)
ميناء دمياط ينقل شحنة قمح من صوامع إمبابة عبر نهر النيل (4)
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