شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع الساحل التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يضم بعض القرى السياحية ويمتد حتى منطقة الحمام الكيلو61 من الساحل الشمالى، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (440) ألف مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 30 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم:

-الانتهاء من عد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال حوالى 5,3 كم كابلات جهد متوسط .

- إضافة وإحلال حوالى 10,2 كم كابلات جهد منخفض.

- إضافة وإحلال 43,9 كم شبكة هوائية جهد منخفض .

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- إضافة عدد 15 محول وتم إحلال حوالى 21 محول آخر .

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع الساحل التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد 5 آلاف محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى 12 مليون جنيه.

و بالنسبة العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (120 ألف) عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية وتأمينها لدى المواطنين مما يقلل فترات إنقطاع التيار الكهربائى وجارى إستكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

و أكد شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ، وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.