شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: اكتمال فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم التانى والأخير متابعة سير عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ فى جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل فى جميع اللجان، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان منذ قليل اكتمال فتح جميع اللجان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة.

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وتواصل شعراوى مع من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وأشاد شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس الشيوخ وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد .

وقال وزير التنمية المحلية إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر مطالباً المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني والأخير للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها.