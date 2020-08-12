شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعى "زهور مايو" والسكن الاجتماعى بـ15مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية بها.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته الميدانية بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع "زهور مايو " والذي من المقرر أن يتم تخصيص الوحدات به لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب العشوائية، حيث أكد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ وسرعة إنجاز الأعمال لنقل المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

كما تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ (٢٩٠) فداناً، وأكد علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ الوحدات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها، وكذا اكتمال كافة المرافق بالمنطقة تباعاً حرصاً من الهيئة وجهاز المدينة علي خدمة كافة المواطنين بالمنطقة.

واختتم المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بالمرور علي الأحياء السكنية والمحاور الرئيسية بالمدينة لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بتلك المناطق.

من جانبه أوضح المهندس السيد همام، أن مساحة مشروع زهور مايو حوالي ٦٨ فداناً، ويشمل تنفيذ عدد 42 عمارة سكنية، وعدد ٨٣٤ حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال.

وأكد المهندس السيد همام، أن جهاز مدينة 15 مايو، لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، مؤكداً أن هناك فرق عمل للمتابعة الدءوب لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، لتنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

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