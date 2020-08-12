شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من "مبادرة شباب مصر" لتثقيف الأقران لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي للسكان، البدء فى تنفيذ مرحلة تثقيف الأقران وهى المرحلة التالية من " مبادرة شباب مصر " التى تستهدف بناء قدرات المتطوعين فى التثقيف الإيجابى ورفع الوعى لدى الشباب والآباء بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا COVID-19.

جاء ذلك في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يحتفل به العالم يوم 12 أغسطس من كل عام لإتاحة الفرصة للاحتفال بالشباب وإسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة.

وقد أثرت جائحة كورونا على جميع الشرائح السكانية في العالم ، ومن هنا جاءت أهمية إضطلاع " مبادرة شباب مصر " بدورها في رفع درجة الوعي والوقاية بنشر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالصحة العامة وكيفية تنفيذ ثقافة التباعد الإجتماعي وغسل الأيدي لحماية النفس والغير ، ومن ثم دفع جهود الدولة المصرية في التعافي من هذا الوباء.

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تأتي مرحلة تثقيف الأقران ، بعد الإنتهاء من البرنامج التدريبي لطلبة الجمعيات الطلابية ، والذى تم من خلال ويبنار "محاضرة مباشرة عبر الإنترنت" فى شراكة بين المجلس القومى للسكان و منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونيسيف ، حيث تضمن البرنامج التدريبى كيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس و التغذية السليمة والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت.

وسوف يبدأ الشباب المتطوع توعية أقرانهم بكافة الجامعات وكذلك أفراد المجتمع من مخاطر وباء كورونا والإصابات المجددة وأهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، لدعم الجهود الوطنية التى تقودها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار العدوى ومناهضة الوصم والتنمر ضد العاملين بالقطاع الصحى ومن أصيبوا بالعدوى .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة شباب مصر والتي تم استئنافها منذ شهرين تقريبا، تأتي إستكمالاً للشراكة المبرمة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة اليونيسيف مصر ، لدعم تمكين الشباب فى العمل التطوعى والمشاركة المجتمعية كمثقفى أقران ومحدثين للتغير بين أقرانهم وفى مجتمعاتهم المحلية ، والمساعدة في العمل جنباً إلى جنب مع الشباب على سد الفجوات بين الأجيال وتعزيز التضامن بين الفئات العمرية