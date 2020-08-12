شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، مشيدًا بسهولة جراءات التي تم اتخاذها لتيسير عملية التصويت.

وقال «شكري» عقب إدلاءه بصوته، أنه توجه إلى لبنان للقاء الجانب اللبناني، وتفقد المستشفى التي إقامتها مصر هناك، كما تابع الجسر الجوي للمساعدات التي ترسلها مصر إلى بيروت بعد تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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