شكرا لقرائتكم خبر عن «الزناتي» يحذر من تشويه صورة المعلمين.. ويطالب نائب وزير التعليم بتوضيح تصريحاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مرصد المعلمين التابع لنقابة المهن التعليمية، من خطورة الإساءه للمعلم وتشويه صورته عبر تداول صور القبض على عدد من المدرسين لإعطائهم دروس خصوصية في محافظات كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية، وتكبيل يديهم أمام طلابهم.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خطابا للدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، يطلب توضيحا بعد إساءته بإعدام المصححين المخطئين في تقدير درجات طلاب الثانوية خلال مداخلة في أحد برامج «التوك شو».

وأوضح نقيب المعلمين، أن أجيالا من الطلاب تربت على قيم ومبادئ احترام المعلم وكان شعار الجميع «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، ولم يكن يعلم أمير الشعراء أحمد شوقي عندما كتب هذه القصيدة أن العلاقة بين المعلم والتلميذ سوف تنحدر إلى هذا المستوى المتردي على أيدى مسؤولي التعليم بالوزراة، ووصل الأمر بأن وصف العقاب الإداري للمعلم بأنه سيتم إعدامه.

وأشار «الزناتي»، إلى أنه لم ير مسؤولا يهاجم القطاع الذي يخدمه مثلما يفعل قيادات وزارة التعليم تجاه المعلمين ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف المتبعة بخدمتهم خاصة حاملي رسالة التعليم في أي دولة دائما يتم التعامل معهم بأنهم أصحاب رسالة سامية والحرص المستمر على تقديرهم ورفعة شأنهم.