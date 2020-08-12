شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء ملحوظ.. استئناف عملية اقتراع مجلس الشيوخ بـ 727 لجنة انتخابية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستأنفت، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، بـ 727 لجنة فرعية موزعة على 18 قسم شرطة في الإسكندرية.

وأُعيد فتح المقار الانتخابية البالغ عددها 395 مقرا أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا بعد ازالة الشمع الأحمر من على الأبواب وصناديق الاقتراع من خلال القضاة المشرفين على الانتخابات. فيما سيطرت حالة من الهدوء الملحوظ على إقبال الناخبين في الساعات الأولى لبدء الاقتراع

ووفقا للمستشار محمد أمين المشد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإسكندرية، بلغت نسبة التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 12% من إجمالي من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبًا. ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية 66 مرشحًا فرديًا على 7 مقاعد، فضلًا عن قائمة واحدة عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية «7 مقاعد» والبحيرة «7 مقاعد» ومطروح مقعد واحد.