شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: منح العاملين إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سامية عبدالحميد، أمين عام جامعة بنها، منح العاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة إجازة نصف يوم حتى يتمكنوا من الخروج والمشاركة في العملية الإنتخابية باعتبارها واجب وطني على الجميع.

وشاركت أمين عام جامعة بنها لحظة توجه عدد من العاملين في الجامعة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بحضور رفعت نان وأيمن بيومي أمناء الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية والمالية ومديري العموم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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