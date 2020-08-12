شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا، تم نقلهم ألي مستشفيات الحجر الصحي بمركز ملوي، والمنيا الجديدة .

كما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، عن وفاه 3 مصابين بالوباء، وتسليهم إلى أسرهم عقب القيام بإجراءات التعقيم والتطهير، والغسل والتكفين. واستمرار علاج 35 آخرين داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفي .