شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا، تم نقلهم ألي مستشفيات الحجر الصحي بمركز ملوي، والمنيا الجديدة .
كما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، عن وفاه 3 مصابين بالوباء، وتسليهم إلى أسرهم عقب القيام بإجراءات التعقيم والتطهير، والغسل والتكفين. واستمرار علاج 35 آخرين داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفي .
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