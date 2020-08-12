شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثاني.. فتح باب اللجان للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت، منذ قليل، اللجان الانتخابية بالمنيا، أبوابها لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تُجرى الانتخابات، داخل 577 مركزا انتخابيا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

كما قامت الأجهزة الأمنية بمعاونة القضاة في إعادة فتح اللجان وتنظيم دخول الناخبين للتصويت. وحرص بعض الناخبين على الحضور في الدقائق الأولى من عمليات التصويت بهدف التصويت المبكر قبل ارتفاع درجات الحرارة.

وبدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.