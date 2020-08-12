شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المتطوعين يوزعون «التمور» باللجان الانتخابية في الوادي الجديد‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عدد من شباب المتطوعين في الوادي الجديد، الأربعاء، بتوزيع البلح والتمور على الناخبين في محيط اللجان الانتخابية، للمساهمة في التيسير على الناخبين والحد من ارتفاع درجة الحرارة من خلال تقديم منتجات التمور مجانًا، وذلك لما يتميز به تمور الواحات من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والسكريات التي تسهم في ترطيب الجسم.

وبدأ الناخبون التوافد على اللجان الانتخابية للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي، وشهدت العديد من اللجان الانتخابية توافد ملحوظ من الناخبين الذين تواجدوا خارج اللجان منذ الساعة الأولى لفتحها.

وتجرى الانتخابات بالوادي الجديد في ٦٠ لجنة انتخابية، موزعين على مراكز المحافظة بواقع ١٩ لجنة بمركز الخارجة، و٢٣ لجنة بمركز الداخلة، و٧ لجان بمركز الفرافرة، و٧ لجان بمركز بلاط و٤ لجان بمركز باريس، لاستقبال إجمالي 177714 ناخب وناخبة مقيدين بجدول الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

توزيع التمور في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد