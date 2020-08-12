شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية من حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وغرف العمليات المركزية والفرعية ومراجعة إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، خلال فترة أدلاء المواطنين بأصواتهم لليوم الثاني فى انتخابات مجلس الشيوخ، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة امام الناخبين اثناء الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي، من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، مناشداً المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم الانتخابية أمس بالنزول اليوم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.