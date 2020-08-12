شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يترأس غرفة العلميات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد على سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وراجع المحافظ مع ممثلى القطاعات وممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، مؤكدا على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأكد الهجان على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.