شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: انتظام العمل في اليوم الثانى بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية بقرى ومدن المحافظة بجميع المراكز، فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لغرفة العمليات المركزية لمتابعته العملية الانتخابية، في مجمع دمنهور الثقافى، بحضور اللواء أ .ح محمد هانى عبده، رئيس شعبة تدريب الدفاع الجوى، مساعد وزير الدفاع، واللواء أ.ح ياسر محمد على، قائد الفرقة العاشرة، واللواء عماد محمد، مدير ادارة المتاحف العسكرية، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد شريف عبدالبارى، المستشار العسكرى، والتى يتم خلالها التواصل ومتابعة جميع اللجان الانتخابية في كافة مدن وقرى المحافظة.

وتصل الكتلة التصويتية في البحيرة إلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبًا وناخبة من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، موزعة على عدد 18 لجنةعامة، وعدد المراكز الانتخابية 711 مركزًا انتخابيًا، و923 لجنة فرعية.