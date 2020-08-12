شكرا لقرائتكم خبر عن 4531 تظلما من نتائج امتحانات الثانوية العامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم السادس على التوالي، واصل طلاب الشهادة الثانوية المتضررين من نتائج الامتحانات في المنيا، تزاحمهم أمام لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، لتقديم التظلمات من بعض المواد أبرزها الفيزياء والكيمياء واللغات.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تلقي لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا 4531 تظلم بينها 700 في اليوم الاول، و570 في اليوم الثاني، و1700 في اليوم الثالث و761 في اليوم الرابع، و800 في اليوم الخامس، وشهدت المقر تزاحم شديد. مؤكدا ان معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد.

وأضاف «عزب» أنه تم تحديد منفذين احدهما للسيدات وأخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة. مؤكدا على انه يوجد ربط الكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.