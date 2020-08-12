شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه تحية تقدير لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير وإعزاز لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل.

وقال الرئيس في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".