شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه تحية تقدير لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير وإعزاز لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل.
وقال الرئيس في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه تحية تقدير لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.