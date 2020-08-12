شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شخصين أحدهما شنقا والثاني بقرص حفظ الغلال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخلص شخصين من حياتهما احدهما شنقا والثاني بتعاطي قرص حفظ الغلال بالمنيا بسبب خلافات أسرية .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من المقدم هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بقيام م. ج. ع، 31 سنة، فلاح، مقيم بقرية البسقلون بدائرة المركز بالتخلص من حياة بتعاطي قرص حفظ الغلال. بسبب خلافات مالية مع والدة.

كما تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بقيام و. غ. ق، 22 سنة، بدون عمل، مقيم بقرية الحواصلية بمركز المنيا بالتخلص من حياه شنقا داخل منزلة بسبب خلافات أسرية.

كشفت التحريات الأولية لفرق البحث الجنائي برئاسة اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، انتحارهما لخلافات عائلية ومادية.

تم مناظرة الجثتين من قبل النيابة ونقلهما لمشرحة مستشفتي بني مزار، والمنيا، وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف.

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