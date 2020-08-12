شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني.. محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير للانتخابات والتي ستنتهي أعمالها في تمام التاسعة مساء اليوم.

شملت جولة المحافظ، تفقد مقر لجان مدرسة المنيا القومية، ومدرسة الثانوية بنات، ولجان منظمة الشباب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

شدد محافظ المنيا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وخاصة أعمال تطهير وتعقيم اللجان، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة بمحيط اللجان.

قال المحافظ إن «غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تتابعان لحظياً العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول».

ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكداً أنها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رايه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.

وأكد أن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

Advertisements

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.