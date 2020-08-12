شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص عمارتين سكن للطالبات المغتربات بجامعة الأزهر بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على تخصيص عمارتين سكنيتين بمدينة الخانكه لجامعة الازهر فرع الخانكه وذلك بغرض استغلالهما سكن للطالبات المعتربات من المحافظات البعيده ويدرسون بالجامعه بدلا من السفر يوميا حيث لايوجد سكن للطالبات يتبع الكلية نهائيا

كان رئيس جامعة الأزهر أرسل خطاب لمحافظ القليوبية يطالب باستغلال عمارتين بمدينة الخانكه كسكن للطالبات بايجار رمزى وبالفعل عرض المحافظ الطلب على المستشار القانوني بالمحافظة وتمت الموافقة على ايجار رمزي للجامعة وتم عقد اجتماع بحضورالعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتورة نادية الصاوي عميدة الكلية الرياضية والدكتور محمود اسماعيل مستشار رئيس جامعةالازهر واحمد كبريت مدير الكلية وطلال ربيع نائب رئيس المدينة وتم تسليم العمارتين باجمالي 48 شقة بالمدينة بطريق جامعة الازهر فرع الخانكة بغرض استغلالهم سكن لطالبات الجامعه المغتربات من المحافظات البعيدة.