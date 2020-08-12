شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشجع الناخبين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثانى لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقرر لها أن تُجرى على مدار يومين.

وتواصل غرفة عمليات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغى، ونقابته العامة وإتحاداته المحلية فى كافة المحافظات لمتابعة العملية الإنتخابية وحث العمال على مواصلة المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوى الهام.

وجدد رئيس الاتحاد العام جبالى المراغى دعوته للعمال بالنزول والمشاركة، استكمالا لدورهم الوطنى والقومى ليس فقط كجنود للعمل والإنتاج فى ظل التحديات الراهنة، ولكن أيضا كشركاء فى التنمية وصناعة القرار .

وصرح محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يتابع غرف العمليات بالمحافظات عن طريق الغرفة المركزية بالإتحاد العام أن الإتحاد راض تماما عن أداء العمال وتفاعلهم ومشاركتهم الإيجابية أمس الثلاثاء ،فقد خرجوا من كافة مواقع العمل تنسيقا مع الإدارات واللجان النقابية، للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات التاريخية التى تحدث في ظل تحديات داخلية وخارجية .

يذكر أن الإتحاد العام بكافة مؤسساته قام بتشكيل غرف متابعة ،لحث العمال على المشاركة ،وإستقبال الأخبار والمعلومات من داخل مواقع العمل وصناديق الاقتراع.

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وتعمل غرفة عمليات "الإتحاد العام" على تذليل كافة الصعوبات التي تعيق حقهم في التصويت ،وإبداء أرائهم ،وإختيار مرشحين أكفاء وقادرين على مناقشة التشريعات التي من شأنها التوزان بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ".