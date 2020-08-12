منح مدير نادى الشرطة بالجبلاية الدكتوراه الفخرية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مركز التقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية البشرية، العقيد سراج النعمانى مدير نادى التجديف لضباط الشرطة بالجبلاية شهادة الدكتوراه الفخرية لتميزه في خدمة المواطنين، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويحرص العقيد سراج النعماني على تقديم يد العون لذوى الاحتياجات الخاصة، إيمانا بأن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسانى.

يذكر أن العقيد "سراج النعمانى" شقيق الشهيد البطل ساطع النعمانى الذى أصيب على يد الجماعات الإرهابية، ثم سافر للعلاج بالخارج، واستشهد عقب ذلك، بعد رحلة كفاح وطنية، تصدى خلالها للإرهاب وخفافيش الظلام.

ويعد ساطع النعماني بطلا من طراز خاص، فقد بصره عندما تصدى بشجاعة للإرهابيين فى أحداث الجيزة، وخاض رحلات طويلة مع العلاج انتهت باستشهاده.

حياة مليئة بالتضحيات عاشها الشهيد العميد ساطع النعمانى، منذ أن كان طالباً، حيث كان يرغب فى الالتحاق بكلية الطب، لكن مجموعة جعله يلتحق بكلية العلوم التى لم يمكث بها سوى شهر، قبل أن يلتحق بكلية الشرطة، ليبدأ مشوار بطل جديد فى مصنع الرجال.

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تخرج "النعمانى" سنة 1992 من كلية الشرطة، وعمل معاون نظام بقسم شرطة العجوزة، ثم ضابطًا بالإدارة العامة للمباحث، ثم معاون مباحث بقسم الدقى، وشغل معاون مباحث الصف ورئيسًا لمباحث المرور لمدة عامين، ثم تدرج فى المناصب، وأصبح رئيس مباحث ترحيلات الجيزة، ورئيس حرس محكمة جنوب الجيزة، حتى وصل نائبًا لمأمور قسم بولاق الدكرور حتى أحداث بين السرايات.

فى الخطاب الشهير للمعزول "محمد مرسى" فى 2 يوليو 2013، الذى كان بمثابة تحريض على العنف، خرجت العناصر الإخوانية تهاجم المواطنين، وأصيب خلال هذه الأحداث البطل ساطع النعمانى أثناء دفاعه عن المواطنين فى الجيزة برصاصة غدر، وتلقى العلاج بالخارج نحو 14 شهرا، ثم عاد مرة أخرى للبلاد، وحظى بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2015، خلال حفل تخرّج دفعة جديدة بكلية الشرطة.

عاد النعمانى للعلاج خارج مصر مرة أخرى، ليعود بعدها ملفوفاً فى علم مصر، بعدما فارقت روحه الحياة بعد مسيرة عطاء وتضحيات كبيرة قدمها لبلاده، ولم يكتف بذلك، وإنما كان يصر على ترسيخ قيم العطاء للوطن فى ابنه الصغير وفقاً لما قالته زوجته الدكتورة شيرين عزازى، والتى أكدت على اهتمام الدولة بأسر الشهداء، قائلة: "جميع أسر الشهداء شعروا بمدى اهتمام الدولة المصرية وقياداتها بهم، وتقديرهم لحجم التضحيات".

ساطع، شهيد فقد بصره لكنه كان يرى بعيون المصريين كما قال قبل استشهاده، وترك أسرته يقضون رمضان الأول لهم هذا العام دون أن يكون معهم.