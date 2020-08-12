شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مصر الطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2300 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، عن تسيير 24 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنهم ما يقرب من 2300 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، و رحلة استثنائية إلى كل من أبها و الرياض بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.