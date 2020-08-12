شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع اختبارات القدرات بكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون التطبيقية لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات للعام الجامعى 2020- 2021 لطلاب شهادة الثانوية العامة ومايعادلها (الأجنبية - والعربية)، والتأكد من توفير مناخ هادئ للاختبارات.

كان باستقبال رئيس الجامعة خلال زياراته كل من الدكتور كرم ملاك، عميد كلية التربية الموسيقية و الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، ورافقه خلال جولته فى كلية الفنون التطبيقية الدكتور شريف عبد السلام وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا فكرى، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بالكليات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها إدارات الكليات من خلال الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات بالإضافة إلى تعقيم وتطهير القاعات بما يضمن منع انتشار العدوى.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم وتهوية للقاعات المستخدمة قبل وبعد اختبار القدرات، وكذلك التوجيه بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة و الحفاظ على التباعد بين الطلاب، وقد قامت الوحدة العلاجية بالكلية بالكشف على درجة حرارة الطلاب قبل الدخول و توفير العبوات اللازمة لتعقيم القاعات والأجهزة المستخدمة داخل اللجان، وكل ذلك من أجل الاطمئنان على سلامة الطلاب المتقدّمين.