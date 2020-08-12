شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في اليوم العالمي للشباب: مصر عازمة على دعم أبنائها الواعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب. Advertisements وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

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