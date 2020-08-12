شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الروسى: إنتاج الدفعة الأولى من لقاح كورونا خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
كان وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، قال إن إنتاج أول لقاح روسى ضد فيروس كورونا المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز "جمالي" وشركة "بينوفارم".
وقال موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: "في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركز"جمالي" التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة بينوفارم" .وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع "سبيربنك"، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا."
وأضاف وزير الصحة الروسى، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج.
وأوضح موراشكو "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به" واليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.
وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد اعلن في وقت سابق أيضا ،أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.
ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلى طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة فى شهر سبتمبر المقبل.
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