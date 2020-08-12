شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام على صفيح ساخن شهدتها العاصمة بيروت، حيث استقالة الحكومة ومظاهرات تشتعل بين الحين والآخر فى الشوارع، وألقى رئيس الوزراء حسان دياب مسئولية تفجير مرفأ بيروت الذى أسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين علي الطبقة التى تتحكم بمصير البلد.

وعلى الأرض محتجون غاضبون يواجههم رجال أمن يفضون الاحتجاجات، وقتلى وجرحى كُثر، فى أحدث تطور للاحتجاجات فى لبنان ولم تطفئ استقالة الحكومة لهيب الاحتجاجات، بل صعد المتظاهرون مطالبهم باستقالة مجلس النواب، فى هذه الأثناء بدأ القضاء اللبنانى بجلسات التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين بالإهمال والتقاعس عن حماية أمن لبنان.

فيما يرى مراقبون أن اختيار بديل للحكومة ليست بالمهمة السهلة، وأخيرا يعتبر سعد الحريرى من الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة جديدة..

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